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19.11.2022  08:40   Дмитро Колонєй

Харків на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 18 по 19 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.


Харків на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 листопада.
 
Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїзди, з яких: 
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 5 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.
 
Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив у дорожнє полотно, пошкодивши його. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені або зруйновані щонайменше 5 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих і пожеж.
 
О 22:14 у Харкові на вул. Гарібальді, 11а трапилась пожежа в одній з квартир житлового 9-типоверхового будинку, яка забрала життя 61-річного чоловіка. Загоряння сталось через необережність самого загиблого під час паління. Прибулі до місця події рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини виявили в задимленій квартирі 43-річну жінку і врятували її, вивівши на свіже повітря. У квартирі горіли домашні речі на площі 4 кв.м. О 23:10 вогонь ліквідували. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 228 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної  води.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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