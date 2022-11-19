19.11.2022 08:40 Дмитро Колонєй

Харків на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 18 по 19 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



Харків на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 листопада.

Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив у дорожнє полотно, пошкодивши його. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені або зруйновані щонайменше 5 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих і пожеж.

О 22:14 у Харкові на вул. Гарібальді, 11а трапилась пожежа в одній з квартир житлового 9-типоверхового будинку, яка забрала життя 61-річного чоловіка. Загоряння сталось через необережність самого загиблого під час паління. Прибулі до місця події рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини виявили в задимленій квартирі 43-річну жінку і врятували її, вивівши на свіже повітря. У квартирі горіли домашні речі на площі 4 кв.м. О 23:10 вогонь ліквідували. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 228 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної води.