19.11.2022 08:40 Дмитро Колонєй
Харків на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
У Харківській області за добу з 18 по 19 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Харків на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 листопада.
Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїзди, з яких:
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9 – на ліквідацію пожеж;
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1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
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13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
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5 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.
Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив у дорожнє полотно, пошкодивши його. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені або зруйновані щонайменше 5 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих і пожеж.
О 22:14 у Харкові на вул. Гарібальді, 11а трапилась пожежа в одній з квартир житлового 9-типоверхового будинку, яка забрала життя 61-річного чоловіка. Загоряння сталось через необережність самого загиблого під час паління. Прибулі до місця події рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини виявили в задимленій квартирі 43-річну жінку і врятували її, вивівши на свіже повітря. У квартирі горіли домашні речі на площі 4 кв.м. О 23:10 вогонь ліквідували. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 228 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної води.
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