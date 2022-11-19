Чемпіон та гравець збірноі України пропонує харків'янам зробити разом з ним зарядку.

Харків'ян запрошує чотирикратний чемпіон України Ілля Сидоров.
Як пвідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, гравець національної збірної України з баскетболу та баскетбольного клубу «Прометей», чотирикратний чемпіон України Ілля Сидоров пропонує усім охочим зробити разом з ним зарядку.
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Дуже важливо звести ризик до мінімуму. Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. У першій половині дня очікується сильний сніг, на зміну йому прийде сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 19 листопада відзначається Міжнародний чоловічий день.
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