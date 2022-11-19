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19.11.2022  09:23   

Чемпіон та гравець збірноі України пропонує харків'янам зробити разом з ним зарядку.

Харків'ян запрошує чотирикратний чемпіон України Ілля Сидоров.


Чемпіон та гравець збірноі України пропонує харків'янам зробити разом з ним зарядку.

Як пвідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, гравець національної збірної України з баскетболу та баскетбольного клубу «Прометей», чотирикратний чемпіон України Ілля Сидоров пропонує усім охочим зробити разом з ним зарядку

Тэги:  спорт, зарядка, харьков, баскетбол
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