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19.11.2022  09:58   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв три райони Харківщини - ХОВА

Ситуація на Харківщині станом на 19 листопада 2022 року.


Ворог обстріляв три райони Харківщини - ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням сайт ХОВА, за словами очільника області Олега Синєгубова, минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з рф.
 
«У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав», – зазначив очільник області.
 
Протягом доби фактів поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.
 
В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
 
«На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів. Віримо в хлопців та дівчат з ЗСУ. Україна переможе!», – наголосив Олег Синєгубов.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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