19.11.2022 09:58 Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв три райони Харківщини - ХОВА

Ситуація на Харківщині станом на 19 листопада 2022 року.



Ворог обстріляв три райони Харківщини - ХОВА



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням сайт ХОВА, за словами очільника області Олега Синєгубова, минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з рф.

«У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – ніхто не постраждав», – зазначив очільник області.

Протягом доби фактів поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

«На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів. Віримо в хлопців та дівчат з ЗСУ. Україна переможе!», – наголосив Олег Синєгубов.