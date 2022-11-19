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19.11.2022  10:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині вилучено понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів

На Харківщині протягом доби поліція зареєструвала та відреагувала на 1409 повідомлень про правопорушення та події.

Вилучено понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці щодня фіксують наслідки обстрілів країни-агресора. За минулу добу слідчі та криміналісти опрацювали та зафіксували понад 25 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів та пожеж.  
 
На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 5800 транспортних засобів.
 
Минулої доби особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки понад 75 осіб.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 1 факт незаконного обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.
 
Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації:
  • Балаклійському,
  • Куп’янському,
  • Ізюмському,
  • Золочівському,
  • Липецькому,
  • Вовчанському,
  • Чугуївському,
  • Великобурлуцькому,
  • Борівському. 
Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 917,9 га. Вилучено 26380 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4307.
 
Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3048 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2578, за ст. 111-1 КК України – 313 та інші.
 
Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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