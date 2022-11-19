19.11.2022 10:32 Дмитро Колонєй

На Харківщині вилучено понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів

На Харківщині протягом доби поліція зареєструвала та відреагувала на 1409 повідомлень про правопорушення та події.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці щодня фіксують наслідки обстрілів країни-агресора. За минулу добу слідчі та криміналісти опрацювали та зафіксували понад 25 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 5800 транспортних засобів.

Минулої доби особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки понад 75 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 1 факт незаконного обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 9 напрямках деокупації:

Балаклійському,

Куп’янському,

Ізюмському,

Золочівському,

Липецькому,

Вовчанському,

Чугуївському,

Великобурлуцькому,

Борівському.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 917,9 га. Вилучено 26380 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4307.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3048 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2578, за ст. 111-1 КК України – 313 та інші.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot