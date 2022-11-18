Стало відомо, чи може бути повний блекаут в Україні

18.11.2022 21:12 Дмитро Колонєй

Ситуацію навколо блекауту прокоментував експерт.

«Блекаут – це така мрія окупантів, яку вони намагаються здыйснити протягом більш як місяця, коли почали обстрілювати з початку жовтня нашу інфраструктуру. Але ця мрія ніколи не здійсниться», - наголосив він.

Чиновник пояснив, що ефективність протиповітряної оборони України та здатність протидіяти російським ракетним атакам зростає, а енергетики оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти.

Відключення, що вводяться в Україні, допомагають зберегти контроль над системою і отримати час для того, щоб її полагодити.

Водночас він визнав, що повне відключення електроенергії можливе в українській столиці , проте не триватиме надто довго.

"Сам по собі блекаут у Києві навіть у повному обсязі теоретично можливий. Але, якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних 3-4 годин, навіть 6 годин, навіть тоді, коли холодно, це нормально. Так може бути, але нічого страшного від цього не відбудеться. Гірше, якщо не зможемо ми систему включити. Теоретично така ситуація може бути внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається", — зауважив Дмитро Сахарук.