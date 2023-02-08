08.02.2023 21:14 Дмитро Колонєй

Індексація пенсій в Україні: стало відомо, буде вона чи ні

Що буде з індексацією пенсій у 2023 році та як вона буде розраховуватися розповів експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на РroГроші, за словами експерта із пенсійних питань Сергія Коробкіа, індексація пенсій в Україні, мала розпочатися з 1 березня 2023 року. Але її можуть перенести на іншу дату. Останнє слово залишається за Кабміном.

В чому справа

Розмір пенсійних виплат українців щорічно переглядають на підставі статті 42 закону про обов'язкове пенсійне страхування.

Але у законі про держбюджет на 2023 рік присутня норма, яка призупинила дію цієї статті.

"Можливо, що пенсії у 2023 році проіндексують не так, як написано у законі, а так, як додатково вирішить Кабінет міністрів", – розповів він.

Він зазначив, що уряду ще належить затвердити додаткову ухвалу, у якій зазначать розмір індексації. Втім, на думку Коробкіна, саму дату початку перерахунку пенсій можуть перенести.

"Поки що в уряді прямо не кажуть, яким може бути відсоток підвищення. Просто запевняють, що індексацію планують", – додав Сергій Коробкін.

Наскільки планують підвищити пенсії українцям

Коефіцієнт підвищення визначається за двома головними показниками: 50% від рівня інфляції за минулий рік та 50% темпів зростання середньої зарплати за останні роки.

Орієнтовні розрахунки показують, що у 2023 році індексація пенсій мала б відбутися на 22%.

Приклад розрахунку: 30% інфляції + 14% темпів зростання зарплати × 50% = 22%.

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