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08.02.2023  21:14   Дмитро Колонєй

Індексація пенсій в Україні: стало відомо, буде вона чи ні

Що буде з індексацією пенсій у 2023 році та як вона буде розраховуватися розповів експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на РroГроші, за словами експерта із пенсійних питань Сергія Коробкіа, індексація пенсій в Україні, мала розпочатися з 1 березня 2023 року. Але її можуть перенести на іншу дату. Останнє слово залишається за Кабміном.
 

В чому справа

 
Розмір пенсійних виплат українців щорічно переглядають на підставі статті 42 закону про обов'язкове пенсійне страхування.
Але у законі про держбюджет на 2023 рік присутня норма, яка призупинила дію цієї статті.
 
"Можливо, що пенсії у 2023 році проіндексують не так, як написано у законі, а так, як додатково вирішить Кабінет міністрів", – розповів він.
 
Він зазначив, що уряду ще належить затвердити додаткову ухвалу, у якій зазначать розмір індексації. Втім, на думку Коробкіна, саму дату початку перерахунку пенсій можуть перенести.
 
"Поки що в уряді прямо не кажуть, яким може бути відсоток підвищення. Просто запевняють, що індексацію планують", – додав Сергій Коробкін.
 

Наскільки планують підвищити пенсії українцям

  • Коефіцієнт підвищення визначається за двома головними показниками: 50% від рівня інфляції за минулий рік та 50% темпів зростання середньої зарплати за останні роки.
  • Орієнтовні розрахунки показують, що у 2023 році індексація пенсій мала б відбутися на 22%.
Приклад розрахунку: 30% інфляції + 14% темпів зростання зарплати × 50% = 22%.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як оформити пенсію онлайн.
 
 
 
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Источник:   РroГроші
 Тэги:  прогноз, індексація пенсій, украина
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