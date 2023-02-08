08.02.2023 20:49 Дмитро Колонєй

Нетверезий водій з наркотиками намагався підкупити патрульних у Харкові

У Харкові затримали автомобіліста-порушника ПДР.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиоаннмя на Патрульну поліцію, вдень 8 лютого 2023 року, на вулиці Раєвського патрульні зупинили автомобіль BMW.

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Виявилося, що водій нетверезий. Йому запропонували пройти відповідний огляд, чого він явно не хотів. Більш того, неодноразово намагався підкупити патрульних, пропонуючи хабар у 200 доларів США, незважаючи на те, що правоохоронці попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

Поліцейські негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Також інспектори знайшли у чоловіка наркотики, які, за словами зловмисника, він придбав для власного вживання.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Надалі обставини події встановлюватимуть слідчі.



