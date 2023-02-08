    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нетверезий водій з наркотиками намагався підкупити патрульних у Харкові
08.02.2023  20:49   Дмитро Колонєй

Нетверезий водій з наркотиками намагався підкупити патрульних у Харкові

У Харкові затримали автомобіліста-порушника ПДР.

Намагався підкупити патрульних нетверезий водій з наркотиками у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоаннмя на Патрульну поліцію, вдень 8 лютого 2023 року, на вулиці Раєвського патрульні зупинили автомобіль BMW.
 
Виявилося, що водій нетверезий. Йому запропонували пройти відповідний огляд, чого він явно не хотів. Більш того,  неодноразово намагався підкупити патрульних, пропонуючи хабар у 200 доларів США, незважаючи на те, що правоохоронці попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.
 
Поліцейські негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу. 
 
Також інспектори знайшли у чоловіка наркотики, які, за словами зловмисника, він придбав для власного вживання.
 
На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
 
Надалі обставини події встановлюватимуть слідчі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про нетверезих підлітків, які провалилися під кригу на річці у Харкові.
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, алкоголь, харьков, харків, водій
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Надзвичайні події Маскували наркотики під чай: з Харкова до прифронтових районів відправляли посилки з амфетаміном, канабісом та метадоном 02.02 Надзвичайні події Патрульні Харкова встановлюють наркоторговців за особливими прикметами (фото) 28.01 Надзвичайні події У Харкові спіймали рецидивіста з наркотиками на десятки тисяч
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 