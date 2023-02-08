08.02.2023 20:32 Дмитро Колонєй
Землетрус у Турції відчувався на українских атомних станціях
Катаклізм дав про себе знати и на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Telegram-канал української компанії “Енергоатом” системи сейсмічного моніторингу на атомних станціях зафіксували незначні поштовхи.
За словами президент компанії Петро Котіна, усі українські АЕС проектувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону, а тому здатні витримати поштовхи потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.
Він також зазначив, що під час визначення майданчиків для будівництва атомних електростанцій в Україні вибиралися найбільш безпечні ділянки. Крім того, як уточнили в «Енергоатомі», на українських АЕС працює система аварійного захисту енергоблоків, яка при землетрусі потужністю шість балів терміново зупиняє їх і переводить у безпечний стан.
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