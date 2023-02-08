08.02.2023 20:32 Дмитро Колонєй

Землетрус у Турції відчувався на українских атомних станціях

Катаклізм дав про себе знати и на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Telegram-канал української компанії “Енергоатом” системи сейсмічного моніторингу на атомних станціях зафіксували незначні поштовхи.

За словами президент компанії Петро Котіна, усі українські АЕС проектувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону, а тому здатні витримати поштовхи потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.

Він також зазначив, що під час визначення майданчиків для будівництва атомних електростанцій в Україні вибиралися найбільш безпечні ділянки. Крім того, як уточнили в «Енергоатомі», на українських АЕС працює система аварійного захисту енергоблоків, яка при землетрусі потужністю шість балів терміново зупиняє їх і переводить у безпечний стан.



