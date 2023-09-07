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07.09.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

В Україні стався землетрус

Підземні поштовхи було зафіксовано у Чернівецькій області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
 
6 вересня 2023 року о 12:56:00 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Кам’янецькій ТГ Чернівецького району Чернівецької області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 5 км.
 
За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
 
Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 24.08.2023 року магнітудою 1,6  (за шкалою Ріхтера).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 7 вересня.
 
Источник:   Головний центр спеціального контролю
 Тэги:  землетрус
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