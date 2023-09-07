Комунальники ремонтують дахи будинків у Харкові (фото)

У КП «Харківспецбуд» розповіли, де саме зараз працюють ремонтники на Холодній горі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі фахівці підприємства продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Наразі бригади виконують роботи на
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських комунальників, які ліквідують складну аварію.
Комментариев: 0
Варто зосередитись на виконанні своїх прямих обов'язків, щоб ні до вас не було претензій через вашу роботу. Будьте уважні у витратах.
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України
влажность:
давление:
ветер: