07.09.2023 14:31 Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують дахи будинків у Харкові (фото)

У КП «Харківспецбуд» розповіли, де саме зараз працюють ремонтники на Холодній горі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі фахівці підприємства продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Наразі бригади виконують роботи на

вул. Полтавський Шлях,

вул. Іллінській та ін.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських комунальників, які ліквідують складну аварію.