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07.09.2023  14:31   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують дахи будинків у Харкові (фото)

У КП «Харківспецбуд» розповіли, де саме зараз працюють ремонтники на Холодній горі.

Ремонтують покрівіли будинків комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі фахівці підприємства продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Наразі бригади виконують роботи на

  • вул. Полтавський Шлях,
  • вул. Іллінській та ін.

Ремонтують покрівіли будинків комунальники Харкова

Ремонтують покрівіли будинків комунальники Харкова

Ремонтують покрівіли будинків комунальники Харкова

Ремонтують покрівіли будинків комунальники Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських комунальників, які ліквідують складну аварію.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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