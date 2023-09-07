07.09.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідують складну аварію

Сьогодні 21 ремонтна бригада комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» розпочала усунення 16 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Холодногірському районі біля авторинку «Лоск» триває комплекс відновлювальних заходів на водоводі діаметром 800 мм.

«Цей трубопровід забезпечує водопостачанням мешканців селищ Подвірки, Солоницівка та мікрорайону «Мобіль» (селище Пісочин). У зв'язку з тим, що на цьому відрізку водоводу періодично виникають аварійні ситуації, прийняли рішення його замінити. Відтак, із застосуванням методу санації прокладаємо сучасний трубопровід довжиною 100 метрів.

Додаткові труднощі виникають у зв'язку з розташуванням значного обсягу ґрунтових вод, але з поставленим завданням обов'язково впораємося у встановлений термін. Заздалегідь попередили мешканців про майбутні роботи та здійснюємо підвезення води автоцистернами підприємства», - поінформував начальник районної служби Олександр Сірко.

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули 12 пошкоджень на водоводах і упорядкували 10 оглядових колодязів.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розпочали відновлювати ще один міст.