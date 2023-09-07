07.09.2023 11:00 Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося протягом останнього тижня

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3164 дитини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 31 серпня по 6 вересня, було зареєстровано народження 56 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених – 29 хлопчиків та 27 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у новий харків'янин народився у кареті швидкої допомоги.

