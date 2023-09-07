Де у Харкові будуватимуть багатофункціональне укриття, розповів Ігор Терехов

У Харкові планується створення безпечного простору в рамках проєкту, який був доручений місцевій владі керівництвом держави. Ця ініціатива буде реалізована в Слобідському районі міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, рішення про розроблення проєкту землеустрою з відведення земельної ділянки для будівництва захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) ухвалено на позачерговій сесії міської ради.
Дозвіл на розробку проекту отримало Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства.
Безпечний простір буде створений на вул. Георгія Тарасенка, 88. Орієнтовна площа - 0,43 га.
«Будівництво захисної споруди проводитиметься за кошти Держагентства з відновлення. Нам потрібно ухвалити це процедурне рішення для того, щоб наступного року, як нам обіцяють, збудувати цей об’єкт. Він вкрай необхідний для міста Харкова, для харків’ян, для навчання дітей», - наголосив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проведуть міжнародний конкурс проєктів з відбудови центральної частини міста.
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