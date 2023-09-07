    
Главная Новини Харкова Влада Де у Харкові будуватимуть багатофункціональне укриття, розповів Ігор Терехов
07.09.2023  10:47   Рита Парфенова

Де у Харкові будуватимуть багатофункціональне укриття, розповів Ігор Терехов

У Харкові планується створення безпечного простору в рамках проєкту, який був доручений місцевій владі керівництвом держави. Ця ініціатива буде реалізована в Слобідському районі міста.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, рішення про розроблення проєкту землеустрою з відведення земельної ділянки для будівництва захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) ухвалено на позачерговій сесії міської ради.

Дозвіл на розробку проекту отримало Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства.

Безпечний простір буде створений на вул. Георгія Тарасенка, 88. Орієнтовна площа - 0,43 га.

«Будівництво захисної споруди проводитиметься за кошти Держагентства з відновлення. Нам потрібно ухвалити це процедурне рішення для того, щоб наступного року, як нам обіцяють, збудувати цей об’єкт. Він вкрай необхідний для міста Харкова, для харків’ян, для навчання дітей», - наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проведуть міжнародний конкурс проєктів з відбудови центральної частини міста.

Источник:   ХМР
 Тэги:  укриття, ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 Влада У Харкові планують будувати бомбосховища для навчання дітей 14.08 Влада У Харкові збудують сучасне укриття, здатне витримати ракетний удар 29.07 ЖКГ Харківські комунальники облаштовують входи до укриттів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 