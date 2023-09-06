06.09.2023 19:45 Дмитро Колонєй

У Харкові проведуть міжнародний конкурс проєктів з відбудови центральної частини міста

Про це розповів на позачерговій сесії міськради мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові проведуть міжнародний конкурс проєктів з відбудови центральної частини міста



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на пресслужбу мерії, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, що для вирішення питання про відбудову центральної частини міста буде проведений міжнародний конкурс проєктів.

Під час виступу мер Харкова зазначив, що розробкою оновленого генплану розвитку міста займаються найкращі вітчизняні та зарубіжні архітектори на чолі з фондом Нормана Фостера, а над створенням економічної моделі розвитку міста працюють, зокрема, й фахівці з Оксфордського та Гарвардського університетів. За словами мера, зараз завершується робота над п'ятьма пілотними проєктами, які планують презентувати на вересневому інвестиційному форумі в Києві.

Ігор Терехов зазначив, що до планування повоєнного розвитку Харкова можуть долучитися всі охочі.

«Якщо ви хочете приєднатися до цієї роботи - будь ласка! Зараз разом із фондом ми готуємо міжнародний конкурс проєктів з відновлення даунтауну - центральної частини Харкова. Ми відкриті та прозорі, тому до нашої роботи з відновлення міста може приєднатися кожен охочий», - наголосив Ігор Терехов.