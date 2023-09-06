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06.09.2023  19:33   Дмитро Колонєй

Денис Шминаль розповів, коли підвищать мінімальну заробітну плату

Про це керівник Уряду розповів у своїй промові.

Збільшать мінімальну зарплату украінцям: коли це станеться розповів Денис Шмигаль
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Урядовий портал, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своїй промові на засіданні Уряду розкрив таємницю, коли планується збільшити мінімальну зарплату. Розповідаючи про бюджет країни, який формується, керівникуряди зазначив, що другий (після безпеки та оборони) акцент бюджету – зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати.
 
Зокрема він зазначив: "Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати".
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  проноз, зарплата, україна, пенсії
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