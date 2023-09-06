06.09.2023 19:00 Дмитро Колонєй

ГУР не може остаточно підтвердити загибель Пригожина

Про це поінформував представник воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Укрніформ, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, українська розвідка не впевнена на 100% в загибелі лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі в Тверській області.

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", – зазначив він.

Представник ГУР МОУ відмовився деталізувати сказане, натомість підкреслив: "Я просто зосереджусь на тому, що ми можемо підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина. Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати".