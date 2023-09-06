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06.09.2023  19:00   Дмитро Колонєй

ГУР не може остаточно підтвердити загибель Пригожина

Про це поінформував представник воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Укрніформ, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, українська розвідка не впевнена на 100% в загибелі лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі в Тверській області.
 
"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", – зазначив він.
 
Представник ГУР МОУ відмовився деталізувати сказане, натомість підкреслив: "Я просто зосереджусь на тому, що ми можемо підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина. Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати".
 
Источник:   Укрінформ
 Тэги:  смерть, пригожин, гур
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