Ігор Терехов доручив прибрати незаконно встановлені торговельні обʼєкти з площі Свободи

Це завдання мер Харкова Ігорь Терехов дав під час засідання виконкому міської ради.
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6 вересня професійне свято в Україні відзначають спеціалісти центрів адмінпослуг. Вперше працівники нової структури відзначили його у 2019 році, але офіційно дату закріпили лише 2021-го.
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