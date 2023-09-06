06.09.2023 18:30 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов доручив прибрати незаконно встановлені торговельні обʼєкти з площі Свободи

Це завдання мер Харкова Ігорь Терехов дав під час засідання виконкому міської ради.



Ігор Терехов доручив прибрати незаконно встановлені торговельні обʼєкти з площі Свободи



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради. мер Харкова Ігор Терехов доручив профільному департаменту прибрати незаконно встановлені торговельні обʼєкти з площі Свободи.

«Біля входу до саду Шевченка з боку майдану Свободи стоїть велика кількість торговельних пересувних точок, контейнерів, де продають цукерки, морозиво та інше. Вони роблять це нелегально. Прошу розібратися з цим питанням протягом наступного тижня», - зазначив мер.

Крім того, на засіданні виконкому було ухвалене рішення про звільнення території міста від низки інших самовільно встановлених обʼєктів.