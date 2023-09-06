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06.09.2023  18:30   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов доручив прибрати незаконно встановлені торговельні обʼєкти з площі Свободи

Це завдання мер Харкова Ігорь Терехов дав під час засідання виконкому міської ради.


Ігор Терехов доручив прибрати незаконно встановлені торговельні обʼєкти з площі Свободи
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради. мер Харкова Ігор Терехов доручив профільному департаменту прибрати незаконно встановлені торговельні обʼєкти з площі Свободи.
 
«Біля входу до саду Шевченка з боку майдану Свободи стоїть велика кількість торговельних пересувних точок, контейнерів, де продають цукерки, морозиво та інше. Вони роблять це нелегально. Прошу розібратися з цим питанням протягом наступного тижня», - зазначив мер.
 
Крім того, на засіданні виконкому було ухвалене рішення про звільнення території міста від низки інших самовільно встановлених обʼєктів.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, благоустрій, харків
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