06.09.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Постраждалий від пожежі Будинок архітектора: Ігор Терехов доручив виконати ремонтні роботи

«Доручив оперативно виконати усі ремонтні роботи, необхідні для збереження Будинку архітектора, який постраждав внаслідок пожежі 1 вересня.

Хоч ця історична споруда і не належить до комунальної власності, вона є одним із символів нашої багатої спадщини і має величезне культурне значення для міста і всіх харківʼян»,- Харківський міський голова Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 вересня об 11:22 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу , що виникла на літньому майданчику кафе по вулиці Дарвіна. Воно знаходилось впритул до двоповерхового «Будинку архітекторів».