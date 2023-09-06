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06.09.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

Постраждалий від пожежі Будинок архітектора: Ігор Терехов доручив виконати ремонтні роботи

 
«Доручив оперативно виконати усі ремонтні роботи, необхідні для збереження Будинку архітектора, який постраждав внаслідок пожежі 1 вересня.
 
Хоч ця історична споруда і не належить до комунальної власності, вона є одним із символів нашої багатої спадщини і має величезне культурне значення для міста і всіх харківʼян»,- Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 вересня об 11:22 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на літньому майданчику кафе по вулиці Дарвіна. Воно знаходилось впритул до двоповерхового «Будинку архітекторів». 
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, будинок архітектора
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