06.09.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові тимчасово перекриють рух через залізничний переїзд

Закриття руху пов'язане із проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух транспорту через залізничній переїзд 786 км перегону Харків - Пасажирський парк - «Н» - Покотилівка, розташованого на вул. Некрасова, 2-а¸буде заборонений з 10:00 до 16:30 7 вересня.

Як розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з заміни дефектного асфальтного покриття проїжджої частини в межах парної колії та міжколій на залізничному переїзді (в районі залізничної платформи Липовий Гай).