06.09.2023 13:29 Рита Парфенова

Пробитий дах й ракета на городі: у прокуратурі показали наслідки обстрілу села на Харківщині

Уранці 8 вересня військові рф обстріляли село з з РСЗВ «Смерч», поранено місцевого мешканця.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 6 вересня, приблизно о 7:00, село Нова Гнилиця у Чугуївському районі було обстріляне ворогом. За попередніми даними, удар здійснений ракетою "Торнадо-С", яка була випущена з РСЗВ "Смерч".



Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, 50-річний цивільний чоловік отримав поранення.



Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки чергової збройної агресії.



За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніщше РЕДПОСТ писав, що останньої доби продовжувалися ворожі обстріли з артилерії, мінометів та з використанням авіації населених пунктів Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.