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06.09.2023  08:55   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Останньої доби продовжувалися ворожі обстріли з артилерії, мінометів та з використанням авіації населених пунктів Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зокрема, під обстрілами знаходилися села

  • у селі Петропавлівка Куп'янського внаслідок удару керованою авіабомбою пошкоджено будинок.
  • у селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.
  • у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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