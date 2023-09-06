06.09.2023 08:55 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Останньої доби продовжувалися ворожі обстріли з артилерії, мінометів та з використанням авіації населених пунктів Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зокрема, під обстрілами знаходилися села

у селі Петропавлівка Куп'янського внаслідок удару керованою авіабомбою пошкоджено будинок.

у селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.

у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.