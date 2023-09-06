06.09.2023 09:39 Рита Парфенова

Обстріл Харківщини: поранено 50-річного чоловіка

Мешканець села Нова Гнилиця на Харківщині ушпиталений с пораненням внаслідок обстрілу військовими рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, обстріл села Нова Гнилиця Чугуївського району стався вранці 6 вересня.



Близько 7:00 ранку російські окупанти обстріляли село касетними боєприпасами. Пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.



Внаслідок обстрілу осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Раніщше РЕДПОСТ писав, що останньої доби продовжувалися ворожі обстріли з артилерії, мінометів та з використанням авіації населених пунктів Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.