Обстріл Харківщини: поранено 50-річного чоловіка

Мешканець села Нова Гнилиця на Харківщині ушпиталений с пораненням внаслідок обстрілу військовими рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, обстріл села Нова Гнилиця Чугуївського району стався вранці 6 вересня.
Близько 7:00 ранку російські окупанти обстріляли село касетними боєприпасами. Пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.
Внаслідок обстрілу осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Раніщше РЕДПОСТ писав, що останньої доби продовжувалися ворожі обстріли з артилерії, мінометів та з використанням авіації населених пунктів Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.
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