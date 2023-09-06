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06.09.2023  09:39   Рита Парфенова

Обстріл Харківщини: поранено 50-річного чоловіка

Мешканець села Нова Гнилиця на Харківщині ушпиталений с пораненням внаслідок обстрілу військовими рф.

На Харківщині обстріл села Нова Гнилиця Чугуївського району стався вранці 6 вересня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, обстріл села Нова Гнилиця Чугуївського району стався вранці 6 вересня.

Близько 7:00 ранку російські окупанти обстріляли село касетними боєприпасами. Пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Раніщше РЕДПОСТ писав, що останньої доби продовжувалися ворожі обстріли з артилерії, мінометів та з використанням авіації населених пунктів Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

На Харківщині обстріл села Нова Гнилиця Чугуївського району стався вранці 6 вересня 2023 року

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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