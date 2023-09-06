06.09.2023 08:44 Рита Парфенова

Від ворожих обстрілів горіли ліси та степи Харківщини

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району о 16:28 внаслідок обстрілу загорілась трава на відкритій територій і хвойна підстилка в лісовому масиві. Загальна площа пожежі склала 900 кв.м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ ліквідували о 17:10. Залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

О 17:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за межами села Кулагівка Куп’янського району. Вона також була спричинена черговим артилерійським обстрілом. Снаряди влучили по відкритій території, підпаливши сухостій. Площа горіння склала близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 2 одиниці техніки та 10 рятувальників 14-ї та 44-ї ДПРЧ, котрі впорались з вогнем о 19:35.



Протягом доби з 5 по 6 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 одиниці вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 3,5 т технічної води.