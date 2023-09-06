06.09.2023 08:20 Рита Парфенова

Окупанти влаштували авіаатаки на три села на території Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційний удар в районі села Ветеринарного Козачо-Лопанської селищної ради. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Бударки,

Гатище,

Нестерне,

Плетенівка,

Стариця,

Шевченка.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них

Іванівка,

Кислівка,

Масютівка,

Піщане,

Синьківка,

Табаївка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 вересня 2023 року.