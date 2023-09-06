Окупанти влаштували авіаатаки на три села на території Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційний удар в районі села Ветеринарного Козачо-Лопанської селищної ради. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 вересня 2023 року.
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Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
У Харкові спостерігається хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів.
6 вересня професійне свято в Україні відзначають спеціалісти центрів адмінпослуг. Вперше працівники нової структури відзначили його у 2019 році, але офіційно дату закріпили лише 2021-го.
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