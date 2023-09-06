    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти влаштували авіаатаки на три села на території Харківщини
06.09.2023  08:20   Рита Парфенова

Окупанти влаштували авіаатаки на три села на території Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційний удар в районі села Ветеринарного Козачо-Лопанської селищної ради. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

  • Бударки,
  • Гатище,
  • Нестерне,
  • Плетенівка,
  • Стариця,
  • Шевченка.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них

  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Масютівка,
  • Піщане,
  • Синьківка,
  • Табаївка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 вересня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 Армія Ворог обстрілює населені пункти Харківщини 04.09 Армія Ворог обстрілює мирні населені пункти Харківщини з трьох напрямків 03.09 Армія Ворог наносив авіаційні удари та обстріляв з артилерії та мінометів міста й села Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 