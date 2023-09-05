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05.09.2023  19:49   Дмитро Колонєй

Ворог посилює авіаудари пе селам на півночі Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилюють авіаудари по селам на півночі Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удів і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне.
  • На Куп’янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по 5 населених пунктах Харківської області: Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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