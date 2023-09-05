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05.09.2023  19:02   Дмитро Колонєй

Обіцяю зробити максимум, щоб допомогти Харкову - Лейла Салехіравеш

Про це керівник діяльності Міжнародної організації з міграції на Сході України Лейла Салехіравеш заявила під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим.


Обіцяю зробити максимум, щоб допомогти Харкову - Лейла Салехіравеш
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з представниками Міжнародної організації з міграції на Сході України, під час яких сторони обговорили подальшу співпрацю з відновлення пошкоджених житлових будинків та потреб міста перед опалювальним сезоном.
 
Ігор Терехов подякував представникам МОМ за активну участь у відновленні житла та зазначив, що з огляду на масштаби руйнувань зараз серед першочергових завдань - закрити контури будинків, пошкоджених обстрілами.
 
«Для нас дуже важливо, щоб людям було де жити та куди повертатися. Знаю, що ви також підтримуєте перший пологовий будинок, соціальні установи, школи. Для нас це також дуже важливо», - зазначив Ігор Терехов.
 
Допоможе відновити Харків Міжнародна організація з міграції на Сході України
 
Керівник діяльності МОМ на Сході України Лейла Салехіравеш наголосила, що Харків є одним з найбільш постраждалих українських міст із тих, з ким співпрацює організація.
 
Допоможе відновити Харків Міжнародна організація з міграції на Сході України
 
«Бачу, що ви дуже зацікавлені у відновленні. Я не даю гарантії, що нам вдасться відновити все, але обіцяю зробити максимум, щоб допомогти вашому місту», - зазначила вона.
 
Допоможе відновити Харків Міжнародна організація з міграції на Сході України
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків, мом, агрессия россии
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