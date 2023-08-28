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28.08.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Представники ООН планують співпрацювати з Харковом за багатьма напрямками (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з делегатами від Програми з розвитку Організації Обʼєднаних Націй (ПРООН) в Україні.


Представники ООН планують співпрацювати з Харковом за багатьма напрямками (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час зстрічі із представниками ПРООН, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що харківський бізнес тільки нещодавно почав повертатися в місто. За його словами, підприємці потребують особливих умов підтримки, зважаючи на складну ситуацію. 
 
 
«Ми докладаємо максимум зусиль, щоб Харків продовжував жити і працювати. Але, звісно, потребуємо грантових інвестицій у бізнес, оскільки наше місто постраждало чи не найбільше в Україні. Ми маємо складну динаміку розвитку міста і повинні зробити все, щоб ситуацію змінити», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Крім цього, мер порушив питання забезпечення міста сонячними панелями та підіймачами в метро для людей з інвалідністю.
 
Представники ООН планують співпрацювати з Харковом за багатьма напрямками
 
Представники ООН планують співпрацювати з Харковом за багатьма напрямками
 
Своєю чергою представник ПРООН в Україні Яко Сільє зауважив, що в Харкові вже відкритий перший офіс організації і найближчим часом його планують розширити, щоб співпрацювати з міською владою та жителями міста у більшій кількості напрямків.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, співробітництво, харків, оон
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