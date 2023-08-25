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25.08.2023  20:06   

У Харкові обговорили можливі напрямки підтримки Харкова з боку Німеччини

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з засновниками громадської організації «Центр ліберальної сучасності» Ральфом Фюксом та Марі-Луїзою Бек.


У Харкові обговорили можливі напрямки підтримки Харкова з боку Німеччини
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, засновники «Центру ліберальної сучасності» Ральф Фюкс та Марі-Луїзою Бек і мер Харкова Ігор Терехов обговорили можливі напрямки підтримки Харкова з боку Німеччини.
 
 
Ігор Терехов подякував німецькому народу за вже надану допомогу Харкову у вигляді транспорту, генераторів, бойлерів, насосів, а також наголосив на пріоритетних напрямках - відновленні об'єктів житлової та соціальної інфраструктури, а також військовій допомозі.
 
«Найголовніша підтримка для всіх нас у ці складні часи - це зброя, літаки, системи протиповітряної оборони, які сприяють захисту цивільного населення та допомагають повернути людей в українські міста», - зазначив міський голова.
 
За словами співзасновника та директора ГО «Центр ліберальної сучасності», колишнього мера Бремена Ральфа Фюкса, мета сьогоднішнього візиту делегації до Харкова - визначити, які напрями допомоги надалі лобіювати у профільних відомствах та інстанціях Німеччини.
 
Обговорили напрямки підтримки міста з боку Німеччини у Харкові
 
Обговорили напрямки підтримки міста з боку Німеччини у Харкові
 
Обговорили напрямки підтримки міста з боку Німеччини у Харкові
 

 

Тэги:  ігор терехов, допомога, харків
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