25.08.2023 20:06

У Харкові обговорили можливі напрямки підтримки Харкова з боку Німеччини

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з засновниками громадської організації «Центр ліберальної сучасності» Ральфом Фюксом та Марі-Луїзою Бек.



У Харкові обговорили можливі напрямки підтримки Харкова з боку Німеччини



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, засновники «Центру ліберальної сучасності» Ральф Фюкс та Марі-Луїзою Бек і мер Харкова Ігор Терехов обговорили можливі напрямки підтримки Харкова з боку Німеччини.

Ігор Терехов подякував німецькому народу за вже надану допомогу Харкову у вигляді транспорту, генераторів, бойлерів, насосів, а також наголосив на пріоритетних напрямках - відновленні об'єктів житлової та соціальної інфраструктури, а також військовій допомозі.

«Найголовніша підтримка для всіх нас у ці складні часи - це зброя, літаки, системи протиповітряної оборони, які сприяють захисту цивільного населення та допомагають повернути людей в українські міста», - зазначив міський голова.

За словами співзасновника та директора ГО «Центр ліберальної сучасності», колишнього мера Бремена Ральфа Фюкса, мета сьогоднішнього візиту делегації до Харкова - визначити, які напрями допомоги надалі лобіювати у профільних відомствах та інстанціях Німеччини.