25.08.2023 17:34 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов розповів, як йде підготовка міста до опалювального сезону та "класів" для школярів у метро
Мер Харкова Ігор Терехов поділився підсумками щотижневої розширеної наради з керівниками усіх профільних структур міста.
Ігор Терехов розповів, як йде підготовка міста до опалювального сезону та "класів" для школярів у метро
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова, підбиваючи підсумки щотижневої розширеної наради з керівниками усіх профільних структур міста на своєму Телеграм-каналі, поінформував про наступне:
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Готовність житлово-комунальної та соціальної сфер до осінньо-зимового періоду становить від 70% до понад 90%. Це стосується водо-, тепло-, газо- та електропостачання, а також послуг водовідведення. До жовтня будемо готові вчасно та повністю.
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На проспекті Гагаріна вже почали укладати асфальт. Орієнтовно всі ремонтні роботи там будуть завершені у вересні. До цього часу встигли повністю замінити камеру колектору, переклавши 600 метрів трубопроводу.
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Процес облаштування «класів» у метрополітені триває. Комунальники працюють на обʼєктах цілодобово. Питання організації підвезення дітей та їх харчування вирішені.
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Узгодили відновлення міського пологового будинку №1 з благодійниками. Ще три лікарні, а саме філію міської дитячої поліклініки №23, дитячу клінічну лікарню №19 та міську поліклініку №10 почали відбудовувати самостійно.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків повністю виплатив кредит за реконструкцію центрального парку міста.
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