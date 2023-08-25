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25.08.2023  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині прихильник "руського миру" публічно славив країну-агресорку на вокзалі

На Харківщині викрито прибічника ворога..

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 58-річний чоловік вів проросійську пропаганду на Лозівському залізничному вокзалі:
  • розповідав про «переваги» так званого «руського миру».
  • підтримуючи загарбницьку політику держави-агресорки, публічно висловлювався на підтримку дій РФ
  • на початку липня 2023 року в приміщенні вокзалу в Лозовій вигукував гасло "Слава Росії" у присутності співробітників вокзалу та поліції, поки його дії не припинили правоохоронці.

Чоловіку оголосили підозру за фактом колабораційної діяльності.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть експоліціянта, який вишукував українських патріотів.

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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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