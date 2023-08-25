25.08.2023 18:25 Дмитро Колонєй

ВПО можуть отримувати допомогу протягом року, але не всі

Стало відомо, яким категоріям переселенців надаватимуть гроші післі піврічного термін.



РЕДПОСТ

Як пише РЕДПОСТ, із посиланням на Акцент, з 1 серпня 2023 р. допомога призначається внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, на 6 місяців та виплачуватиметься щомісяця у розмірі:

3000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2000 грн — для інших осіб.

Відповідно до п. 13 Порядку, на другий 6-ти місячний період, тобто сукупно на 12 місяців, допомога буде призначатися ВПО автоматично, за умови, що особа вперше звернулася за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 р. та за наявності однієї із нижче зазначених умов.

Низький дохід

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача допомоги протягом кварталу, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги на другий шестимісячний період.

Тобто, якщо особа звернулася за допомогою, наприклад 5 серпня, братиметься до уваги дохід за другий квартал 2023 р. При цьому, середньомісячний сукупний дохід на одного ВПО за другий квартал 2023 р. не може перевищувати 8 372 грн.

Наявність певних категорій громадян

У складі отримувачів допомоги є:

особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно);

громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;

особи з інвалідністю;

громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

громадяни, які доглядають за особами, які досягли 80-річного віку;

фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках.

Дії працездатної особи

У складі отримувачів допомоги є непрацююча працездатна особа, яка протягом перших 6-ти місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності:

працевлаштувалася;

зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна;

зареєструвалася як ФОП;

отримала мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу;

отримали ваучер на навчання.

Положення застосовуються за умови, якщо середньомісячний дохід такої особи за минулий квартал не перевищував 3-ох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про надання допомоги на другий шестимісячний період.

Втрата працездатності

Уповноважена особа/отримувач допомоги, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3-ох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому призначається допомога. Або якщо особа є неповнолітньою або малолітньою дитиною, яка прибула без супроводу законного представника.

Фахівці зазначили, якщо ж після закінчення виплати допомоги у ВПО виникли складні життєві обставини, зумовлені відсутністю місця проживання та неможливістю повернення до покинутого місця проживання, уповноважена особа /отримувач допомоги можуть звернутися до виконавчого органу місцевої ради або надавача соціальних послуг для отримання соціальних послуг.