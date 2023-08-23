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23.08.2023  10:52   Рита Парфенова

«Топменеджер» Куп’янської окупаційної залізниці чекає на суд у Харкові

У Харківському райцонному суді слухатимуть справі залізничника, який співпрацював з російськими загарбниками.

У Харкові судитимуть топменеджера Куп’янської окупаційної залізниці, який співпрацював з російськими загарбниками

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на обласну прокуратуру, колишній співробітник регіональної філії Укрзалізниці під час тимчасової окупації міста Куп’янськ працевлаштувався на посаду «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга» до створеної російськими загарбниками «Купянской железной дороги».

Трудові обов’язки «начальник» виконував у відповідності до законодавства рф, а саме:

  • здійснював контроль та організацію інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей,
  • організовував проведення комплексних перевірок з комерційної роботи станцій підприємства,
  • контролював усунення виявлених недоліків,
  • здійснював поточне керівництво з виконання планових завдань щодо питань забезпечення збереження вантажів.

Стосовно 47-річного чоловіка затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що громадянину росії, якого окупанти призначили "Міністром палива, енергетики та житлово-комунального господарства", оголосили про підозру.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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