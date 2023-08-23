23.08.2023 10:01 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1139 повідомлення про правопорушення та події.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 58 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1750 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 6 – за перевищення швидкості.