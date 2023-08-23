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23.08.2023  09:34   Рита Парфенова

Наслідки російських ударів зафіксували правоохоронці Харківщини: фото

Слідчі-криміналісти документують наслідки військової агресії рф у населених пунктах Харківської області.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, загарбники завдали ударів по містам та селам Харківщини:
  • Ввечері військові рф нанесли ракетні удари по смт Чкалівське Чугуївського району. Пошкоджена адміністративна будівля.
  • Внаслідок обстрілу у селі Шийківка Ізюмського району пошкоджені приватні будинки. Поранена 65-річна жінка.
  • У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 серпня 2023 року.

 

Источник:   Поліція Харківської області
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