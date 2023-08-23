23.08.2023 09:26 Василь Голосний

У Харкові вручили нагороди до Дня міста (фото)

Урочистості з нагоди Дня міста та 80-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників відбулися 22 серпня за участі міського голови Ігоря Терехова.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

«Сьогодні ми можемо зібратися тут завдяки нашим захисникам. Зараз у місті акуратно, доглянуто та все працює завдяки нашим комунальникам. А діти продовжують здобувати знання завдяки педагогам, які залишилися жити та працювати в Харкові. Цей список я можу продовжувати довго. Дякую вам, люди різних покликань та різних професій за Харків, який у нас сьогодні є! І дякую ветеранам Другої світової війни за те, що 80 років тому визволили місто та подарували нам багато десятиліть мирного життя», - зазначив Ігор Терехов.

Нагороди у вигляді Почесних грамот Харківської міської ради, Почесних грамот виконавчого комітету міськради та Подяк міського голови отримали активісти ветеранського руху, військові, педагоги, науковці, працівники комунальної та медичної сфер, повідомляє РЕДПОСТ

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