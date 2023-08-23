У Харкові вручили нагороди до Дня міста (фото)

Урочистості з нагоди Дня міста та 80-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників відбулися 22 серпня за участі міського голови Ігоря Терехова.
Зірки наділяють підвищеною працездатністю, надаючи рідкісний шанс лише за 24 години переробити більше, ніж за рік.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Харків святкує свій день народження. Вітаємо наше місто зі святом і віримо в те, що наступний день Харкова ми відсвяткуємо під мирним небом на найбільшій площі Європи!
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