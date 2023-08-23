Харківщина на ранок 23 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом на Харківщині трапилась 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Увечері 22 серпня ворог завдав обстрілів по с. Глушківка Куп'янського району. На відкритій території горіла суха трава на площі 5 га. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає.
Протягом доби з 22 по 23 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 серпня 2023 року.
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