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23.08.2023  08:58   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 23 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом на Харківщині трапилась 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Увечері 22 серпня ворог завдав обстрілів по с. Глушківка Куп'янського району. На відкритій території горіла суха трава на площі 5 га. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби з 22 по 23 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;
  • 9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 серпня 2023 року.

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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