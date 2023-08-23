23.08.2023 08:58 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 23 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом на Харківщині трапилась 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Увечері 22 серпня ворог завдав обстрілів по с. Глушківка Куп'янського району. На відкритій території горіла суха трава на площі 5 га. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає.



Протягом доби з 22 по 23 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 серпня 2023 року.