    
Главная Новини Харкова Влада Вітання Ігоря Терехова з Днем міста
23.08.2023  08:34   Рита Парфенова

Вітання Ігоря Терехова з Днем міста

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав харків'ян з Днем міста, передає РЕДПОСТ.


РЕДПОСТ
Місто-герою! Мегаполісе зі стальним характером і незборимою жагою до свободи!
 
Скільки б тебе не намагалися знищити, залякати чи підкорити, ти не схиляєш голови перед загарбниками. І завжди відроджуєшся, стаючи ще сильнішим і кращим, ніж будь-коли.
 
І цього разу ми теж обовʼязково переможемо, все відновимо і відбудуємо. Усі разом!
 
З твоїм днем, Харкове!
 
Слава Україні!

Источник:   Фейсбук/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Суспільство У Харкові урочисто підняли державний прапор України   23.08 Суспільство У Харкові вручили нагороди до Дня міста (фото)   22.08 Влада Переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова - Кароліна Ліндхольм
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 