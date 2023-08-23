23.08.2023 11:15 Рита Парфенова

У Харкові урочисто підняли державний прапор України

Харків, як і вся країна, відзначає 23 серпня День державного прапора України.



Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, вранці в Харкові пройшла офіційна церемонія підняття головного державного символу країни. Державний прапор підняли на найвищий в Україні та Європі флагшток висотою 101 м, встановлений на набережній річки Лопань у центральній частині міста.



У церемонії підняття державного прапора взяв участь міський голова Ігор Терехов.



«Наш прапор завжди був на своєму місці. Він гордо ріяв і риє над українським містом – містом Харковом. Це самий великий прапор і флагшток, який є в Україні. І хочу привітати сьогодні всіх харків’ян, всіх мешканців міста Харкова. Незважаючи на те, де б вони не були. Чи вони тут у місті Харкові, чи вони у від’їзді. Але День міста – свято, свято всіх харків’ян. І я хочу привітати всіх», – сказав Ігор Терехов.



Церемонія підняття державного прапора розпочалась із вшанування пам’яті тих, хто віддав життя за свободу та Незалежність України у війні проти російських окупантів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прошли урочистості з нагоди Дня міста та 80-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників.

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