25.08.2023 15:24 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть експоліціянта, який вишукував українських патріотів

У Харкові завершено спецрозслідування стосовно поліцейського, який зрадив присязі і перейшов на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, під час окупації м. Ізюм обвинувачений, будучи діючим співробітником Нацполіції, перейшов на бік ворога. Спочатку він здійснював чергування разом із військовослужбовцями рф на встановлених блокпостах з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.



Згодом він добровільно обійняв посаду «старшего участкового уполномоченнного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних» у так званому «Отделении полиции № 2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».



На псевдопосаді чоловік забезпечував «громадський порядок» та незаконно затримував цивільних.



Наразі зрадник переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього поліцейського відділу реагування патрульної поліції Ізюмського РУП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ викрили організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до держави-агресора.