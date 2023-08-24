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24.08.2023  13:35   Рита Парфенова

Харків повністю виплатив кредит за реконструкцію центрального парку міста

Усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста


РЕДПОСТ

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Було складно, але у нас вийшло це зробити — багатомільйонний кредит Центрального парку остаточно погашено.

А це означає, що усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста», – написав він.

Мер Харкова зазначив, що крім цього вдалося знизити , суму боргових забовʼязань нам вдалося знизити на 72% від початкової, що й надало нам змогу суттєво заощадити бюджетні кошти.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прийняли остаточне рішення про перейменування центрального парку міста.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігр терехов, кредит, харків
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