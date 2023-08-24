24.08.2023 13:35 Рита Парфенова

Харків повністю виплатив кредит за реконструкцію центрального парку міста

Усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста



РЕДПОСТ

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. «Було складно, але у нас вийшло це зробити — багатомільйонний кредит Центрального парку остаточно погашено. «Було складно, але у нас вийшло це зробити — багатомільйонний кредит Центрального парку остаточно погашено.

А це означає, що усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста», – написав він.

Мер Харкова зазначив, що крім цього вдалося знизити , суму боргових забовʼязань нам вдалося знизити на 72% від початкової, що й надало нам змогу суттєво заощадити бюджетні кошти.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прийняли остаточне рішення про перейменування центрального парку міста.