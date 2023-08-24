Харків повністю виплатив кредит за реконструкцію центрального парку міста

Усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста
Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.«Було складно, але у нас вийшло це зробити — багатомільйонний кредит Центрального парку остаточно погашено.
А це означає, що усе комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуто у власність міста», – написав він.
Мер Харкова зазначив, що крім цього вдалося знизити , суму боргових забовʼязань нам вдалося знизити на 72% від початкової, що й надало нам змогу суттєво заощадити бюджетні кошти.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прийняли остаточне рішення про перейменування центрального парку міста.
Комментариев: 0
День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
влажность:
давление:
ветер: