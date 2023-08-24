Рятувальники Харківщини під обстрілом загасили пожежу в прифронтовому селі: фото

Уранці 24 серпня військові рф вкотре обстріляли Петропавлівку Куп'янського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, близько о пів на десяту ранку прилетіло у дах приватного будинку та господарчу споруду, виникла пожежа.
На гасіння пожежі прибули бійці 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. На цей момент вогонь вирував вже на площі 250 кв.м.
Рятувальники подали на гасіння 2 пожежні стволи, працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік. Та все ж загасили пожежу о 10:35.
На щастя обійшлось без жертв та постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.
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