24.08.2023 12:16 Рита Парфенова

За жорстоке поводження у жінки на Харківщині забрали 15 собак

Стосовно мешканки селища Докучаєвське відкрито криминальне впровадження за жорстоке поводження з тваринами





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці отримали заяву про те, що 53-річна мешканка селища Докучаєвське жорстоко поводиться з тваринами.



Жінка утримувала у квартирі у неналежних умовах понад 15 собак, яких рідко вигулювала собак на вулиці. Фізичні потреби тварини справляли в помешканні, де немає каналізації. За словами очевидців, тварини через вибите вікно квартири, яка розташована на першому поверсі, вистрибували на вулицю та кидалися на людей. Собаки не прищеплені від сказу. Крім того, господарка не забезпечує їх достатньою кількістю їжі та постійним доступом до води.



За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.



23 серпня поліцейські на підставі рішення суду провели слідчі дії у помешканні жінки, звідки вилучили 15 тварин, з яких 2 цуценят. Собаки знаходились у кволому та хворобливому стані. Після проведення огляду тварин передали для подальшого обстеження та лікування.

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