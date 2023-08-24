24.08.2023 11:39 Рита Парфенова

Окупанти вночі обстріляли медичний заклад у Вовчанську

Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, внаслідок обстрілу у місті Вовчанськ пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих.



Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань.



Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.



Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по с. Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.



Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.



У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що три населених пункти Харківщини опинились під авіаційними ударами армії рф, щонайменше 9 ворог обстрілював з артилерії та мінометів.