24.08.2023 10:55 Рита Парфенова

Фермер з Харківщини тримав робітників у рабських умовах

На Харківщині судитимуть власника фермерського господарства,який примушував людей тяжко працювати без оплати





Як передає РЕДПОСТ з посиланням на облпрокуратуру, 57-річний власник одного з фермерських господарств, розташованих на території Сахновщинського району, займався трудовою експлуатацією людей, що знаходились в уразливому стані.



Чоловік підшукував на території Харківської та Дніпропетровської областей осіб з числа соціально незахищених верств населення, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Обвинувачений пропонував роботу на його фермерському господарстві, обіцяючи високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці.



Після отримання згоди потерпілих фермер привозив їх на територію господарства, відбирав документи та мобільні телефони. Про виконання обіцянок щодо гідних умов праці і нормований восьмигодинний робочий день теж не йшлось — люди були вимушені жити в антисанітарних умовах, тяжко працювати, не отримуючи зарплатню. Власник господарства примушував їх виконувати сільськогосподарські роботи просто за продукти харчування, яких не вистачало для мінімальних потреб людини і тим більше для важкої праці.



Наразі встановлено 15 потерпілих осіб.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом вербування, переміщення людини, з використанням обману та її уразливого стану, з метою трудової експлуатації, вчиненого повторно (ч. 1, 2 ст. 149 КК України).



Справу розглядатимуть у Сахновщинському районному суді Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові були затримані шахраї, які займалися обманом громадян, використовуючи схеми, пов'язані з торгівлею на міжнародних фондових біржах.