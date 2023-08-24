24.08.2023 09:56 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1143 повідомлення про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.



З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2230 транспортних засобів.



Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.







