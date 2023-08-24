Потужний стимул лишатися непохитними до нашої Перемоги: Ігор Терехов привітав із Днем Незалежності України

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав харків'ян із Днем Незалежності України, передає РЕДПОСТ.
«Цінність, потреба і природне прагнення до Незалежності відчуваються особливо гостро у час вирішальної боротьби за неї.
І сьогоднішнє свято — це не лише потужний стимул лишатися непохитними до нашої Перемоги, а й нагадування кожному з нас про ціну, якою нам завжди давалась та дається зараз омріяна віками Свобода.
З твоїм Днем, наша Незалежна Україно!», – йдеться у привітанні.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
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