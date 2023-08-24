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24.08.2023  09:25   Рита Парфенова

Потужний стимул лишатися непохитними до нашої Перемоги: Ігор Терехов привітав із Днем Незалежності України

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав харків'ян із Днем Незалежності України, передає РЕДПОСТ.


Телеграм/Ігор Терехов

«Цінність, потреба і природне прагнення до Незалежності відчуваються особливо гостро у час вирішальної боротьби за неї.

І сьогоднішнє свято — це не лише потужний стимул лишатися непохитними до нашої Перемоги, а й нагадування кожному з нас про ціну, якою нам завжди давалась та дається зараз омріяна віками Свобода.

З твоїм Днем, наша Незалежна Україно!», – йдеться у привітанні.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, харків
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