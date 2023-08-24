24.08.2023 09:25 Рита Парфенова

Потужний стимул лишатися непохитними до нашої Перемоги: Ігор Терехов привітав із Днем Незалежності України

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав харків'ян із Днем Незалежності України, передає РЕДПОСТ.



Телеграм/Ігор Терехов

«Цінність, потреба і природне прагнення до Незалежності відчуваються особливо гостро у час вирішальної боротьби за неї.



І сьогоднішнє свято — це не лише потужний стимул лишатися непохитними до нашої Перемоги, а й нагадування кожному з нас про ціну, якою нам завжди давалась та дається зараз омріяна віками Свобода.



З твоїм Днем, наша Незалежна Україно!», – йдеться у привітанні.