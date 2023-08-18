Колишній парк Горького у Харкові отримав нову назву

У Харкові прийняли остаточне рішення про назву центрального парку міста.
Як передає РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, КП «Центральний парк культури і відпочинку» перейменували сьогодні, 18 серпня, рішенням сесії Харківської міської ради.
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Відтепер комунальне підприємство називатиметься «Центральний парк».
Раніше РЕДПОСТ писав, що на позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
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