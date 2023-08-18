18.08.2023 11:19 Рита Парфенова

До бюджету Харкова на 2023 рік внесли зміни: які саме

На позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.



Фото: Мінфін

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент бюджету та фінансів, Харківській міській територіальній громаді передбачена субвенція з державного бюджету на:

реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, - 491,5 млн грн;

виплату грошової компенсації на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - 104,3 млн грн;

виплату грошової компенсації на придбання житла сім'ям учасників бойових дій на території України - 24,2 млн грн.

Також за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету Харківської міської територіальної громади передбачені додаткові витрати:

на забезпечення безкоштовного проїзду в пасажирському транспорті - 89 млн грн,

на відновлення об'єктів теплозабезпечення - 35 млн грн,

на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі - 150 млн грн,

на реконструкцію мереж освітлення міста - 7,5 млн грн.

Крім того, на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 12,5 млн грн.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вісімнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 18 серпня 2023 року в дистанційному режимі.