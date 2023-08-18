До бюджету Харкова на 2023 рік внесли зміни: які саме

На позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент бюджету та фінансів, Харківській міській територіальній громаді передбачена субвенція з державного бюджету на:
Також за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету Харківської міської територіальної громади передбачені додаткові витрати:
Крім того, на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 12,5 млн грн.
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