    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість До бюджету Харкова на 2023 рік внесли зміни: які саме
18.08.2023  11:19   Рита Парфенова

До бюджету Харкова на 2023 рік внесли зміни: які саме

На позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.


Фото: Мінфін

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент бюджету та фінансів, Харківській міській територіальній громаді передбачена субвенція з державного бюджету на:

  • реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, - 491,5 млн грн;
  • виплату грошової компенсації на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - 104,3 млн грн;
  • виплату грошової компенсації на придбання житла сім'ям учасників бойових дій на території України - 24,2 млн грн.

Також за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету Харківської міської територіальної громади передбачені додаткові витрати:

  • на забезпечення безкоштовного проїзду в пасажирському транспорті - 89 млн грн,
  • на відновлення об'єктів теплозабезпечення - 35 млн грн,
  • на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі - 150 млн грн,
  • на реконструкцію мереж освітлення міста - 7,5 млн грн.

Крім того, на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 12,5 млн грн.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вісімнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 18 серпня 2023 року в дистанційному режимі.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  бюджет, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Влада Влада Харкова виділила додаткові гроші на ремонт укриттів та безкоштовний проїзд у транспорті 28.02 Влада З бюджету Харкова виділені додаткові кошти на відновлення зруйнованих будинків 30.01 Економіка та промисловість З яких податків складався бюджет Харкова у воєнному 2022 році
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 