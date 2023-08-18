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18.08.2023  11:00   Рита Парфенова

Інформатор, який зливав росіянам розташування українських захисників, отримав 5 років тюрми

Ворожого поплічника, який передавав представникам рф дані про розміщення Сил оборони на території Харківської області, засуджено на основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки.

На Харківщины засуджено ворожого поплічника, який передавав представникам рф дані про розміщення Сил оборони

Як повідомляє РЕДПОСТ  із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами української спецслужби суд призначив йому п’ять з половиною років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що 19-річний чоловік збирав та надсилав ворогу дані щодо позицій та пересування української техніки і військових. Передачу інформації ворожий пособник здійснював через месенджер Telegram за певну грошову винагороду.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника у жовтні минулого року під час виконання чергового завдання російських кураторів.

В ході обшуку у будинку чоловіка знайшли мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено посіпаку окупантів.

 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, харків
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