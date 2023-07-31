31.07.2023 16:30 Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено посіпаку окупантів за матеріалами СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період окупації частини Харківщини.

Я повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБ України в Харківській області Владислава Абдулуза матеріалами СБУ 13 років за ґратами проведе колаборант з Куп’янська, який хотів вивезти до РФ 700 тонн зерна.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів. Під час тимчасового захоплення міста він перейшов на бік ворога:

влаштувався до окупаційної «поліції».

очолив, за пропозицією ворога, хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна з території регіону до росії.

передав до РФ декілька «пробних» партій

підготував до відправки до країни-агресорки майже 700 тонн української пшениці.

Однак, вивезти зерно він не встиг – після звільнення Харківщини співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і затримали його під час стабілізаційних заходів.

За матеріалами української спецслужби, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

- ч.1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), і призначив йому 13 років тюрми.